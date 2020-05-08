شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هيفاء وهبي في جلسة تصوير جديدة.. مود شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جلسة تصوير جديد قامت بتصويرها مؤخرًا لتناسب أيام شهر رمضان الكريم، وعلقت عليها: "ليالى رمضان".

فى سياق آخر كانت وهبي قد حررت محضرًا عن طريق محاميها يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.