شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من حسن شاكوش على اتهامه بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المطرب الشعبي حسن شاكوش ما تردد على بعض المواقع بتورطه في قضية تهديد عمر جابر لاعب نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى وأولاده بالقتل، قائلا: "كلام ليس له أساس من الصحة، وشائعة سخيفة".

وأضاف شاكوش لـ"الخليج 365": "أنا وعمر جابر أخوات وأصحاب ولا توجد مشاكل بينا، عمر أعطاني فى مرة إهداء على تيشرت منتخب مصر هدية لي، وأتمنى من ربنا أن تظهر الحقيقة في تحقيقات النيابة".

من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض"، تقديرًا لدور وجهد الأطباء المصريين فى محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب".

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كما شارك شاكوش بغناء الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، والتى تحمل عنوان "شارع أيامى"، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.