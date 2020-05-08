حصري... غادة عبد الرازق لـ«الخليج 365»: تزوجت من مدير تصوير «سلطانة المعز» هيثم زينتا وسنحتفل بالزواج بعد رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 01:44 صباحاً - قالت النجمة المصرية غادة عبد الرازق في تصريحات خاصة لسيدتي إنها تزوجت من مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الحالي سلطانة المعز، هيثم زينتا منذ أيام، مضيفة حيث كانت حلقة زفافي في المسلسل هي نفس حلقة زواجي وإعلان ارتباطي رسمياً وعقد قراني على مدير التصوير هيثم زينتا.

غادة وهيثم



وأضافت غادة: «أقول للجمهور المصري والعربي الذي يتابع مسلسل سلطانة المعز (على قدر ما كان في عام 2020 من أحداث سيئة وأزمات كثيرة للأسف، ولكن ربنا سينجينا منها)... (لكنّ سلطانة المعز وارتباطي كانا أحلى حاجة ليه فيها الحمد لله)».

وتابعت النجمة غادة عبد الرازق تصريحاتها لـ«الخليج 365» عقب عقد قرانها وزواجها أمس وخصتنا بموعد زفافها، قائلة: «موعد الزفاف إن شاء الله سيتم الاحتفال به بعد رمضان، حيث سنحتفل بنجاح المسلسل و(الجواز) معاً».

غادة عبد الرازق



وكشفت غادة عن التفاصيل الخاصة التي شهدها عقد قرانها الحقيقي وزفافها بالحلقة وأيضاً داخل اللوكيشن: «الحلقة التي شهدت حفل زفافي في المسلسل كانت عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضاً، حيث إنني كنت عروساً بالمسلسل وعروساً بالواقع، وتزوجت من هيثم زنيتا».

وأوضحت غادة عن مكان إقامة شهر العسل: «سيكون في مصر في رحلة سفر داخلية لمكان ساحلي إما في إحدى قرى الساحل الشمالي أو في الجونة.

قبل الإفصاح عن زواج لك، كنت أفضل عدم الإعلان عن الزواج في الفترة الحالية كي لا يقول أحد من الجمهور أنني أربط الأمر بالدعاية للمسلسل، ولكني فَضّلت الكشف عن حقيقة الأمر وإعلان زفافي للنور لكي أفرح وأجعل الجمهور سعيداً وأخرجه من جو الاكتئاب والكورونا».

وعند سؤالها عمّن شهد عقد قراها قالت غادة: «المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير شهدا على عقد الزواج منذ أسبوعين وأعلنا الزفاف في اللوكيشن أمس ».

غادة عبد الرازق



جدير الذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قد تَعَرّفت على مدير التصوير هيثم زينتا خلال تصوير مسلسلها «حكاية حياة » الذي عُرِضَ في دراما رمضان 2013. حيث حدث بينهما تقارب لفترة بعد المسلسل، ثم انفصلا لفترة وعادا إلى التواصل مجدداً قبل عام وتمّ الاتفاق على تفاصيل الزواج.

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وكانت أيضاً الفنانة غادة عبد الرازق قد كشفت العام الماضي أنّها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، مُؤكّدة في تصريحاتها خلال مقابلة متلفزة للمرّة الأولى أن أول زواج لها وهي في عمر 17 عاماً، وهي الزيجة التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج، حيث تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

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