رمزي يخطط لفضح عمران وقمر في الحلقة 14 من سوق الحرير

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل السوري سوق الحرير وخلال الحلقة يعرف صابر أن غريب هو من أخذ المال من المخبأ فيقرر أن يترك القرية ليلحق به.

وفي الوقت نفسه يتفق رمزي مع شحادة على فضح قصة حب عمران لشمس في سوق الحرير، وتتخوف زوجات عمران من قصة الورقة التي أخذها عمران من شمس.

وتقوم قمر بافتعال المشاكل مع صباح وتفسد لها طعامها، كما يخبر سيف أمينة أنها مثل أخته فقط.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون،

Advertisements

وتأليف حنان ألم هرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة دارين حداد.

ويعرض المسلسل حاليًا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة

Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة؛ ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟