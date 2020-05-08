سارة إبنة يورغو شلهوب نسخة طبق الأصل عن جدتها إلسي فرنيني-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت سارة شلهوب إبنة الممثل اللبناني ​يورغو شلهوب​ القلوب وسحرت أنظار متابعيه بعد نشره لصورة مركبة بدا فيها برفقتها في لقطات عفوية، ولاحظ المتابعون والمعلقون الشبه الكبير بين سارة وبين جدتها لأبيها الممثلة اللبنانية ​إلسي فرنيني​ خصوصاً بملامح الوجه وعبروا عن إعجابهم بعفويتها وجمالها.

يورغو شلهوب علق على الصورة فكتب :"لم تكن تريدني أن أنشر الصورة لكنني لم أستطع المقاومة".

إشارة إلى أن الممثل اللبناني ابن العائلة الفنية كان ذكر في إحدى تصريحاته الصحافية أنّه لا يمانع إحتراف إبنتيه التمثيل ولكن بدأت موهبة إبنته الكبرى سارة تظهر، وتمنى شلهوب أن يكون إحتراف إبنته في الأفلام العالمية لأنها تحمل جواز سفر ألماني.

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