كاتي برايس وجدت رجل أحلامها أخيراً..راقص تعري شاب!-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - قالت نجمة تلفزيون الواقع ​كاتي برايس​إنها وجدت أخيراً الرجل المناسب وهو راقص التعري ​آل واريل​.

وترددت أخبار أن عارضة غلامور السابقة البالغة 41 عاماً تطور صداقة حميمة مع الشاب الذي يصغرها بـ18 عاماً والبالغ 23 عاماً.

ووفق HeatWorld فقد وجدت كاتي مدرباً خاصاً واثقاً، وهي توليه الثقة الكاملة منذ اتباعها سياسة الحجر المنزلي.

وقال مصدر للصحيفة بأن :"كاتي تظن بأن آل رائع وهي تتحدث عنه إلى كل من يكلمها ".

وعلى الرغم من أن كاتي وآل هما مجرد صديقين حالياً إلا أن المصدر نفسه رجح بأن الأمور ستتغير قريباً، وأضاف :"هو يعاملها كما تستأهل أن تعامل وهو أيضاً يجيد معاملة هارفي".

وإلى ماذا ستحتاج كاتي أكثر من هذا؟شاب فتيّ وراقص تعرِّ ويعامل أولادها معاملة جيدة.

الأم لخمسة أولاد متواجدة حالياً في منزلها مع ابنها هارفي البالغ 17 عاماً متبعة إجراءات العزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، في مكان إقامتها بـ Surrey.

ويقيم آل مع كاتي وهارفي ولكنه منعزل في جزء آخر من منزلها وهذا مختلف عن مواعيد تمرينات كاتي معه ومع ابنها.

وقد ظهر راقص التعري في مقطع فيديو شاركته كاتي على يوتيوب وعنونته Not My Hands، وختم المصدر بأن أي شيء يمكن أن يحدث بين كاتي والشاب المثير.

إشارة إلى أن كاتي برايس انفصلت عن خطيبها كريس بويسون في كانون الأول من العام الماضي ولكنها لا زالت على تواصل مع زوجيها السابقين ​بيتر أندريه​ وكيران هايلر.(ترجمة الفن).