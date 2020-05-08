ميرنا وليد - بيروت - أفادت مواقع إخبارية تركية بأن الحلقة الـ 20 من مسلسل "​قيامة عثمان​" نالت ما يفوق العشرين بالمئة، ما يعني أنه أصبح قريبًا من كسر الرقم القياسي الذي يحتفظ به مسلسل ("العشق الممنوع" منذ 10 سنوات، والذي وحده من تجاوزت نسب مشاهداته الـ 25% بالمئة. ليكتسح بوراك جميع منافسيه في الوقت الحالي.

واحتفلت النجمة التركية ​فهرية أفجين​ بنجاح زوجها ​بوراك أوزجيفيت​ الساحق بعد تصدر مسلسله نسب المشاهدات في تركيا وكذلك منصات مواقع التواصل في الوطن العربي، ووصفت أفجين زوجها بالممثل الأول والأكثر نجاحًا في تركيا، حيث قالت: "لكل من يشكك بأنه الأول، نسب المشاهدات حددت ذلك، بوراك يكسر كل الأرقام ويثبت أنه الأفضل في قلوب الأتراك".

وأضافت: "مبروك حبيبي، لا شك أنك سعيد للغاية، وأخيرًا يمكنك أن تصرخ بأعلى صوتك تفتخر بهذا الإنجاز الذي تستحقه".

ويعد العمل التاريخي قيامة عثمان مكملا لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فهرية أفجين سعيدة بنجاح بوراك أوزجيفيت وتصدر مسلسله لنسب المشاهدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.