هيفا وهبي بإطلالة جديدة ساحرة وجو رعد ووسام صباغ يعلقان-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أختارت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أن تغير إطلالتها مستوحية من شهر رمضان المبارك، وخضعت لجلسة تصوير بدت فيها بلوك جديد ومختلف، فارتدت قفطاناً باللون الذهبي والموف بحزام عند الخصر وياقة على شكل V مطرزة، كما اعتمدت لونا عسلياً لشعرها ناسب وجهها كثيراً، وأبرز خصلات شعرها المتموجة، أما الماكياج فجاء متناسقاً مع الإطلالة مع ظل عينين ذهبي وآي لاينر أسود مرسوم بطريقة مختلفة أبرزت جمال عينيها الساحرتين، فيما كان أحمر الشفاء زهري اللون وغير لمّاع، واختارت عدسات لاصقة خضراء اللون أضافت جاذبية على عينيها، ووضعت زوجاً من الحلق ذهبياً وفيروزي اللون وخاتماً وسواراً فأكملت بذلك الإطلالة التي خطفت الأنظار.

وفي صورة أخرى بدت هيفا وهي جالسة وقد انتعلت حذاء عالي الساق 3/4 باللون الموف ومطرز أيضاً ليليق مع القفطان، وعلقت على الصور:"رمضان 2020".

وأشاد الفنان والمزيّن اللبناني ​جو رعد​ بإطلالة هيفا فعلق :"قمرررر"، أما الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ فكتب :"جمال وأناقة وبساطة".

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