كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماجدة منير لـ"الخليج 365 الفني": الناس تعاطفت معي في "الاختيار".. واللهجة السيناوية صعبة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* سعدت جداً بالمشاركة في عمل وطنى يقدم رسالة عن أبطالنا

* أمير كرارة في غاية اللطف والتواضع

* دمعت في لقطة استشهاد العسكرى بالحزام الناسف

* كورونا أثرت على مشاهدى في"جمع سالم"

بتعبيرات وجهها استطاعت أن تخطف الأنظار حولها، وصفها الجمهور بأنها فنانة قديرة، لابد أن تأخذ الأوسكار على دورها في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وأجرى "الخليج 365 الفني" حوارا خاص مع الفنانة ماجدة منير، لتكشف عن تجربتها في "الاختيار"، أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء تصوير والدة التكفيرى، المواقف الإنسانية التى جمعتها بالنجم أمير كرارة، رد فعلها بعد إشادة الجميع بأدائها،، وإلى نص الحوار..

* حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "الاختيار"؟

المخرج بيتر ميمي تواصل معى وهو من رشحنى للدور، وبعد قراءة الورق أعجبت بالدور كثيراً، ووافقت عليه، يكفى أن القصة تحكى عن أبطالنا، فهذا شرف لأي ممثل أن يشارك فيه، وسعدت جدا بالتعاون مع بيتر ميمي فهو مخرج هادىء عبقرى يستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ماعنده.

* كيف استعدت لشخصية والدة التكفيرى؟

جلست مع المخرج بيتر ميمي، ووضع لى الملاحظات الخاصة بالشخصية، وبدأت أذاكر الشخصية واعرف تاريخها ووضعها الاجتماعى، وتفاصيلها الدقيقة حتى استطيع أن أقدمها بالشكل الصحيح.

* هل وجدت صعوبة عند تجسيدك لهذه الشخصية؟

وجدت صعوبة في اللغة السيناوية، فهى كانت صعبة جداً، ولكن كان معى مصحح يقوم بتعليمى اللغة وتسجلها لى وبدأت أحفظ وأركز فيها حتى أتقنتها بشكل جيد.

* كيف كانت كواليس العمل مع أمير كرارة؟

أمير كرارة فنان في غاية اللطف والتواضع، وأنا سعدت جداً بالعمل معه، أتذكر في مشهد الأطفال كان هناك إعادة للمشهد كثير بسبب الأطفال، ورغم ذلك أمير لم يتعصب وأخذ الموضوع بصدر رحب، ووعد الأطفال أن تركز في المشهد حتى يعطيهم هدايا ومكافآت من الشيكولاتة.

* كيف رأيت والدة التكفيرى من وجهة نظرك؟

هى امرأة ليس لها حيلة، فهى غير مقتنعة بما يفعله ابنه، ولكنها كانت مجبرة، والجمهور تعاطف معها رغم أنها والدة تكفيرى.

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* ما تعليقك على مشهد استشهاد العسكرى بالحزام الناسف؟

دمعت مع الجمهور من هذا المشهد وشعرت بقيمة أبطالنا وكيف يضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

* ما أبرز تعليق لفت انتباهك بعد أول مشهد لك؟

أنا فوجئت بردود أفعال الجمهور على الدور، ولم أتوقع أنه سوف يعمل هذا الصدى، من التعليقات التى أسعدت قلبى عندما قالوا أنني أمثل بتعبيرات وجهى، وأنني استطيع توصيل الرسالة بوجهى دون كلمة واحدة.

* هل ترى أن مسلسل "الاختيار" قادر على التأثير على تفكير جماعات الإخوان؟

من وجهة نظرى أنه هيأثر على الأشخاص التى تستخدم عقلها، أما غيرهم ممن يحلفون بالسمع والطاعة لن يؤثر عليهم.

* كيف ترى المنافسة الرمضانية هذا الموسم؟

المنافسة قوية يكفى أننا عملنا في ظروف صعبة، ورغم ذلك الأعمال المقدمة جيدة، لذلك أطالب أن يكون النقد رحيم هذا الموسم.

* وماذا تتابعين من المسلسلات الرمضانية؟

أتابع أعمالى وهى "الاختيار، ليالينا، لما كنا صغيرين، جمع سالم"، وبعد رمضان سوف أشاهد مسلسلى "100وش، البرنس".

* هل أثرت "كورونا" على مشاهدك في أحد من المسلسلات التى شاركت فيها؟

أثرت في مسلسل "جمع سالم"، كان لى مشهد في الإسكندرية ونظراً للظروف تم تصوير المشهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أن تم حذف مشهد فرح الكنيسة خوفاً من التجمعات.

* في نهاية حديثنا.. من منّ النجوم الشابة حاليًا تتوقعين لهم نجاح باهر؟

هناك الكثير من الفنانين الشابة أثبتوا موهبتهم التمثيلية منهم "سهر الصايغ، إسلام إبراهيم، نسرين آمين، حمزة العيلى".

