تراند اليوم : قاعدة البيت خلت “رضوى الشربيني” تحب الرجالة و الحب – إتفرج

أثارت الإعلامية رضوى الشربينى، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بسبب كتابة منشور يظن بعض متابعيها أنه رسالة غرامية، وأن الإعلامية تعيش علاقة رومانسية.

وكتبت رضوى الشربيني، “كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جمبك راجل ‏حنين”.

قوبل منشور رضوى الشربيني، بحالة من الجدل وعلامات الاستفهام بين حقيقة ارتباطها وموقفها الذي تغير عن الرجال بشكل عام؛ خاصةً أنه من المعروف موقفها ضد الرجل بشكل عام، وتحديدا في برنامجها.

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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة ‎ CBC”‎سفرة‎.”‎