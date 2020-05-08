تراند اليوم : “المنسى” يواجه والدة التكفيرى فى الحلقة 14 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الخميس، بلحظة احتضان المجند “ياسر” لتطفيرى يرتدى حزام ناسف وضحى بنفسه من أجل زملائه فى الكتيبة.

ويقوم “المنسى” بتسليم ملابس الشهيد المجند “ياسر” لأهله ويأخذ معه عدد من المجندين ليطمئن أهل الشهيد أن ابنهم لم يكن منطوياً.

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كما نجد حزن والدة التكفيرى الذى فجر نفسه، ويخبرها “المنسى” أن ابنها ليس شهيداً وانما تكفيرياً.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.