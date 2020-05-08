ممثل سعودي شهير يعلن اصابته هو وكل أفراد أسرته بـ فيروس كورونا

أعلن الممثل السعودي عبدالله الجميري انتشار عدوى فيروس كورونا في أوساط أفراد أسرته، على الرغم من إلتزام الجميع بحظر التجول والحجر المنزلي بشكل تام.
وقال إن الإصابة حدثت، بعد أن رافق والدته في زيارة إلى أخواله، بعد إصرارها على ذلك، وعاد بعد ذلك إلى مكان إقامته في المدينة المنورة، إذ ظهرت لديه بعض الأعراض، ومنها إرتفاع درجة الحرارة وتوجه إلى المستشفى، وخضع للفحوصات.
ولفت الجميري إلى أن "الإجراءات الطبية أظهرت إصابة كل أفراد أسرته، وأن والدته طلبت منه مسامحتها، معتبرة أنها تسببت بمرضه".
وقال الجميري: "الخبر السيء إن اليوم تتصل على الوالدة وتقول لي يا عبدالله اتأكد إصابتنا كلنا بالفيروس والحمد لله على كل حال. الوالدة وجدتي وخالاتي كلهم. والشي اللي قاعد يبكيني صدق إن الوالدة تقولي سامحني يا وليدي أنا جبتلك المرض وقلت لأمي ياما إنتِ اللى قولتي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".
وتابع أنه يخضع للحجر في أحد الفنادق، في إنتظار صدور نتيجة الفحص النهائي
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