فن ومشاهير

ملكة جمال سابقة تكتشف اصابتها بـ فيروس كورونا من دون أعراض

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farah.hassan 0 تبليغ

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 كشفت الفائزة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2015" وحائزة لقب وصيفة ملكة جمال العالم في نفس العام، صوفيا نيكيتوشوك ، عن إصابتها بعدوى فيروس دون أعراض، لذلك علمت بذلك متأخرة.

وأعلنت صوفيا الخبر من خلال صورة على حسابها في "إنستغرام" أنه تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لديها.

 

 

 وظهرت صوفيا مكممة بقناع وهي تحمل شهادة في يديها، تؤكد أنها اجتازت اختبار وجود أجسام مضادة لعدوى سارس.

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وتقول الشهادة إنه تم العثور على الغلوبيولين المناعي في جسدها، مما يشير إلى وجود مناعة محددة ضد الفيروس التاجي سارس CoV-2.

وذكرت نيكيتشوك أنها اجتازت قبل ذلك سبعة اختبارات على COVID-19، وتبين أنها سلبية. واعتبرت أنها قد تكون مصابة بعدوى ولا تعرف عنها.

وأضافت: "ما زلت أحس بنزلة البرد القارس بعد السفر من المكسيك في الشتاء، والتي كانت مصحوبة بجميع الأعراض الدقيقة للإصابة بالفيروس".

والآن ستتبرع نيكيتشوك بالبلازما من دمها لمساعدة المرضى الذين يعانون من مرض خطير ويسعدها أنها ما زالت تتمكن من "النزول بهدوء إلى المحلات للتسوق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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