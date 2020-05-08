ملكة جمال سابقة تكتشف اصابتها بـ فيروس كورونا من دون أعراض

كشفت الفائزة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2015" وحائزة لقب وصيفة ملكة جمال العالم في نفس العام، صوفيا نيكيتوشوك ، عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا دون أعراض، لذلك علمت بذلك متأخرة.

وأعلنت صوفيا الخبر من خلال صورة على حسابها في "إنستغرام" أنه تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لديها.

وظهرت صوفيا مكممة بقناع وهي تحمل شهادة في يديها، تؤكد أنها اجتازت اختبار وجود أجسام مضادة لعدوى سارس.

Advertisements

وتقول الشهادة إنه تم العثور على الغلوبيولين المناعي في جسدها، مما يشير إلى وجود مناعة محددة ضد الفيروس التاجي سارس CoV-2.

وذكرت نيكيتشوك أنها اجتازت قبل ذلك سبعة اختبارات على COVID-19، وتبين أنها سلبية. واعتبرت أنها قد تكون مصابة بعدوى ولا تعرف عنها.

وأضافت: "ما زلت أحس بنزلة البرد القارس بعد السفر من المكسيك في الشتاء، والتي كانت مصحوبة بجميع الأعراض الدقيقة للإصابة بالفيروس".

والآن ستتبرع نيكيتشوك بالبلازما من دمها لمساعدة المرضى الذين يعانون من مرض خطير ويسعدها أنها ما زالت تتمكن من "النزول بهدوء إلى المحلات للتسوق