قامت النجمة ميرهان حسين باستنساخ النجمة نوال الزغبي عن طريق المكياج الذي استخدمته بطريقة بارعة، فمن يشاهد الفيديو يعتقد أن ميرهان هي نوال الزغبي نفسها.

ونشرت ميرهان مقطع فيديو ظهرت فيه بعد وضع مكياج جعلها تبدو تشبه نوال بشكل كبير، وغَنّت مقطعاً من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها الى "عينيك منفوخين" وأرفقت الفيديو بتعليق " شوفوا الفيديو كامل وقولولي رأيكو في أدائي للنجمة نوال الزغبي و جاوبو على سؤال الفيديو على قناتي على اليوتيوب و الاجابات الصح هاعملها منشن عندي على الستوري، هنا بقا ممكن ندردش في كلام الاغنية .. لو جوزك جالك وش الصبح عنيه منفوخين و مش عارفة كان سهران فين و شكله عامل عاملة هاتعملي زي مانا قولتله في الاغنية ؟؟ ولا رد فعلك انتي ايه ؟؟ View this post on Instagram Mirhan Hussein Featuring Nawal ELzoghbi النجمة الذهبية Watch the Full video on my YouTube Channel Hairdresser @haithamdahab00 Video Editor @azzamourad Social Media Management @abuamraofficial Advertisements A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on May 6, 2020 at 8:31am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميرهان حسين تستنتسخ نوال الزغبي بالمكياج بطريقة ماهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.