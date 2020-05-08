ميرهان حسين تستنتسخ نوال الزغبي بالمكياج بطريقة ماهرة

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قامت النجمة ميرهان حسين باستنساخ النجمة نوال الزغبي عن طريق المكياج الذي استخدمته بطريقة بارعة، فمن يشاهد الفيديو يعتقد أن ميرهان هي نوال الزغبي نفسها.
ونشرت ميرهان مقطع فيديو ظهرت فيه بعد وضع مكياج جعلها تبدو تشبه نوال بشكل كبير، وغَنّت مقطعاً من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها الى "عينيك منفوخين" وأرفقت الفيديو بتعليق " شوفوا الفيديو كامل وقولولي رأيكو في أدائي للنجمة نوال الزغبي و جاوبو على سؤال الفيديو على قناتي على اليوتيوب و الاجابات الصح هاعملها منشن عندي على الستوري، هنا بقا ممكن ندردش في كلام الاغنية .. لو جوزك جالك وش الصبح عنيه منفوخين و مش عارفة كان سهران فين و شكله عامل عاملة هاتعملي زي مانا قولتله في الاغنية ؟؟ ولا رد فعلك انتي ايه ؟؟
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