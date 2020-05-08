اخطاء جديدة يرصدها الجمهور بالحلقة 13 من مسلسل "الفتوة"

ينافس مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال والفنانة مى عمر وبقوة فى السباق الرمضانى ويناقش قضايا مختلفة فى القاهرة خلال القرن التاسع عشر ويكشف دور "الفتوات" فى المجتمع المصري قديمًا.

ودارت أحداث الحلقة حول سؤال المعلم سيد لحسن عن إذا كان والده قد ترك شيئا فأجاب بالنفي، ويطلب عم حسن نصيبه مرة أخري في الدكان فطرده حسن بعد ما اكتشف أنه سبق وحصل عليه من والده ويذهب حسن وشكر وليل وابن الشيخ هلال للبحث عن والدة ليل التي تجدها في الأخير بينما يدخل حسن والشيخ مبروك في شجار مع فتوة الحطابة.

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وظهرت بعض الأخطاء ايضا بالحلقة، حيث قد رصد الجمهور هذه الاخطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان منها ظهور ملابس عصرية لا تنتمي للفترة الزمنية التي تدور احداث المسلسل به، كما أن الفنان رياض الخولي قد ظهر ايضا وهو يقف بأحد محلات بيع اللحوم، وظهرت الاختام الحمراء علي اللحم، بالرغم من ان تلك الاختام هو امر تم استخدامه منذ وقت قريب للتأكد من سلامة اللحم

ويشارك في بطولة هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني و نجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وهو من سيناريو وحوار هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج سينرجي.

ومسلسل الفتوة يُعد هو التعاون الثانى على التوالى بين كل من الفنان ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعد مسلسل "لمس أكتاف" فى شهر رمضان الماضى.