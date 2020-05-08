القضاء المصري يرفض الدعوى لإيقاف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي"

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رفضت محكمة القضاء الإداري المصري، في جلستها التي عقدت يوم أمس بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على قنوات "مجموعة MBC".
وأشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ "مجموعة MBC" في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى المرفوعة"، وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.
وأضاف الحكم إلى أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مُجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.
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