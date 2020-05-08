مادونا تصاب بفيروس كورونا الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، لجمهورها حول العالم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون الإعلان عن تاريخ فترة مرضها.

النجمة الأمريكية الشهيرة قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إنها أصيبت بفيروس كورونا خلال جولتها العالمية في باريس، لافتة إلى أنها أضطرت للبقاء في فرنسا بسبب تعليق رحلات الطيران.

وكانت مادونا أعلنت الشهر الماضي عن تبرعها بمليغ مليون دولار لمتضرري فيروس كورونا حول العالم.

كما قامت مادونا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية بتوفير ماسكات طبية من أجل حماية المساجين من انتقال عدوى فيروس كورونا بينهم.

Advertisements

وعلى جانب أخر، يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، تقضي فترة العزل المنزلي الصحي التي تعيشها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، في اكتشاف مواهب إضافية لها في حياتها.

النجمة العالمية نشرت مقطع فيديو جديد لها من داخل العزل الصحي المنزلي وهي داخل المطبخ وتقوم بإعداد الطعام بصحبه صديقها الذي يصغرها بأكثر من 20 عام.

وحرصت المطربة العالمية مادونا، منذ أيام، على نشر صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

الغلاف الذي نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف.

وشاركت مادونا، البالغة من العمر 61 عاما، جمهورها ومتابعيها منذ أسابيع، بفيديو غريب، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام “البانيو”، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره فى البشرية.