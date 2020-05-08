كليب "بعشقك".. يحمل رسالة إنسانية وحبا دام 25 عاما بين عاصي وزوجته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني أحدث كليباته "بعشقك" باللهجة المصرية، عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع يوتيوب، وظهر في أجواء عائلية داخل منزله في فترة الحجر بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، ومن ألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا.

وشاركت كوليت بولس زوجة الحلاني في الكليب الجديد ومعهما أيضًا أبناؤهما الوليد وريتا ودانا، ورصد الفيديو قصة حب الفنان وزوجته التي استمرت لـ 25 عامًا، إضافة إلى يوميات العائلة داخل الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

وتم تصوير الكليب في فيلا عاصي الحلاني بمنطقة المنصورية، وقام المخرج أحمد المنجد بتسليط الضوء على حياة الفنان اليومية وكيفية إمضائه لوقته مع أفراد عائلته منذ لحظة استيقاظه، ولفت المخرج إلى سهولة إتمام العمل على أكمل وجه نظرا للتعاون الذي وجده عند أفراد أسرته؛ ما سهل عليه المهمة.

وأنهى عاصي الحلاني فيديو الكليب برسالة وجهها إلى الجمهور وطالبهم بالتمسك بالعائلة خلال الحجر المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت كوليت صورة برفقة زوجها عبر صفحتها على إنستغرام قبل طرح الكليب بأيام قليلة وعلقت عليها: "قصة حبنا... بعد 25 سنة! بفيديو كليب جديد قريبا انتظرونا".

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وعلق العديد من محبي الفنان أن 25 سنة من الحب والتفاهم والعشق الدائم، عاشها الثنائي المتناغم عاصي الحلاني وكوليت بولس، وأثمر زواجهما السعيد عن ابنائهما الثلاثة: الوليد وماريتا ودانا، وأشاروا إلى أن هذه العلاقة الاستثنائية بنجاحها في الوسط الفني ترجمها الثنائي في فيديو كليب جديد، حظي بإشادة واسعة.

وذهب عدد من المتابعين للبحث عن تفاصيل علاقة حلاني وزوجته، ووفق المعلومات فإنهما قد ارتبطا عام 1995، رغم أن كوليت ولدت في بيروت من عائلة مسيحية، في حين ينتمي عاصي للديانة الإسلامية.

من جهتها قدمت الفنانة نجوى كرم التهنئة لعاصي الحلاني بمناسبة طرح "بعشقك" وكتبت عبر "تويتر": "ألف مبروك يا حبيب قلبي عاصي الحلاني إن شاء الله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد".

تقول كلمات أغنية "بعشقك": "متخافيش طول مانتي جمبي اطمني ومتقلقيش.. كل اللي تعبك احكهولي وماتشليش ابدا هموم.. دي حكايات.. وأنا مش هلاقي زيك انتي بمعجزات.. كل اللي عدى قبل منك واللي فات.. مالوش لزوم".

بعشقك ياللي في حضن عنيدي حسيت بالأمان.. ومصدقك ده انتي اللي زيك خلصوا أصلا من زمان.. أنا بوعدك أفضل معاكي حبيبتي ديما مهما كان".