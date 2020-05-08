غادة إبراهيم: شيخ الأزهر شعر بالضيق في عقد قراني.. وهذه علاقتي بخالد يوسف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، أن فضيلة شيخ الأزهر الراحل، الدكتور سيد طنطاوي، هو من عقد قرانها على زوجها السابق، مشيرة إلى أنه شعر بالضيق بسبب تأخرها على عقد قرانها لنصف ساعة، قائلة: "الشيخ طنطاوي كان هيمشي ولما عرف أن سكينة السادات موجودة راح قعد".

وقالت غادة خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، إنها تربطها علاقة صداقة بالمخرج خالد يوسف، وأنه صديق زوجها السابق أيضًا، مؤكدة أنها لم تعمل معه بأي عمل فني نهائيًا.

ولفتت الفنانة المصرية، إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، بعد الأفلام الإباحية التي انتشرت للمخرج خالد يوسف، قائلة: "نعرفه كويس على المستوى الشخصي".

ووصفت غادة، الدراما المصرية بأنها تمر بوعكة فنية، وأنها فقدت بريقها بعد رحيل المنتج ممدوح الليثي، الذي من أعماله "ليالي الحلمية والمال والبنون ورأفت الهجان"، قائلة: "في الآونة الأخيرة بدأت الدراما المصرية تتعافى مؤخرًا بنسبة كبيرة".

وحول رأيها في نجمات الفن بالوقت الحالي، أشادت غادة إبراهيم، بالفنانة أمينة خليل، قائلة: "أمينة ممثلة هايلة وقوية جدًا في التمثيل وبحبها أوي"، وعن ياسمين رئيس قالت: "وشها حلو في الكاميرا"، مضيفة: "ياسمين صبري إسكندرانية عسولة جدًا، ومي عمر لم تترك بصمة في التمثيل حتى الآن".

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وتابعت: "أنا إسكندرانية ومن مواليد برج العقرب، وممكن أحب تاني عادي وممكن ألبس الحجاب ومبقدمش تنازلات".

وعن خيانة زوجها لها، قالت غادة، إن زوجها خانها مع فنانة كبيرة تُدعى "إ. بنت ع" دون أن تفصح عن اسمها الحقيقي، مضيفة أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري، قائلة: "هو مبقاش وزير".

وكانت غادة إبراهيم قد صرحت في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، بأنها مستهدفة من قبل أشخاص بعينهم، وهم مجنّدون للهجوم عليها طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعيّ، متمنّين أنْ تظلّ صورها في صفحات الحوادث، مشيرة إلى أنّها لا تُعير هؤلاء أيّ اهتمام وستظلّ أمامهم طوال الوقت ليروا حجمهم الحقيقيّ.

وبسؤالها عن هويّة الذين يترصّدون لها طوال الوقت، أجابت بأنّهما شخصيتان فقط، واصفة إيّاهما بـ"الحيزبونتين" يُدعيان إلهام وإلهام، دون الكشف عن هويّتهما بالكامل، ووجّهت رسالة لهما قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".