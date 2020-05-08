شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 14.. الروبوت زين يطلب من محمد لطفي التعاون معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل النهاية ليوسف الشريف ذهب الروبوت زين للمصنع وأخذ "طومان" بالقوة من عمله ويدمر كل من يتعرض له من قوات الأمن ويقتل من يحاول قتله ويخرج كل العاملين من شركة "اينرجيكو" لينهار السيد مؤنس ويطلب من رجاله البحث عن عزيز في نفس الوقت يذهب الروبوت زين لمراد المحروقي عن طريق "طومان" ويطلب الروبوت زين التعاون مع مراد المحروقي "محمد لطفي" ويطلب الريبوت زين من محمد لطفي توفير كمية المواد التي يستطيع بها تصنيع عدد من " e c " حتي يكون معه في العالم الجديد الذي سيصنعه والمستقبل الذي سيبنيه.



ناهد السباعي

أما أحمد وفيق يستدعي السيد عزت وهو مهندس روبوتات ليشرح له ما حدث للروبوتات وملفات الوعي وتاريخ اختراع الروبوتات واخترع عالم ياباني مخ صناعي وادخل عليه مشاعر وأصبح هناك تطور للعقول وأصبح هناك تواصل بينهما ثم جاء عالم ألماني طور النظرية وأدخل عقل طبيعي مع عقل صناعي وهذا أحدث مشكلة وكارثة لأن الريبوت اصبح يخاف ويقرر الانتقام وتدمير العالم.



المهندس زين مع باسم مغنية

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كانت قد بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بلقاء جمع المهندس زين بصديقه القديم "أدهم" الذي كان سببًا في سفره للواحة وخلال اللقاء يصارح أدهم المهندس زين بأن الواحة ليست إلا ملاذا لمن يقدر ويستطيع ويستاهل الوجود في الحياة لبناء عالم جديد يكون البقاء فيها للأقوي وهنا يوسف الشريف يؤكد له أنه بذلك الفكر تحول لمجرم ولكن أدهم يطلب من زين إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن يفكر في نفسه وعائلته وأنه بقدراته مرشح للعيش بالواحة ويعده باستدعاء زوجته وابنه ليعيشوا معه.

يسر "تاجر الجملة" يخبر رضوي "ناهد السباعي" بمكان زين وهو الملجأ الذي كان يعلم فيه الاطفال ، وعمرو عبد الجليل ما زال يختفي ويهرب بعيدًا عن أعين قوات الأمن لكن عندما يذهب لمخبأه يأخذ سلاحًا حديثا، ويكشف أحد رجال السيد مؤنس له عن علاقة تجمع يسر بالريس عزيز وأنه يأويه عنده في مخبأ خاص به وأرسل يستدعي المهندس زين ليكشف له حقائق ومعلومات تهمه ويطلب منه الحضور سريعًا وتنتهي الحلقة بهذا الأمر.



محمد علي رزق

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.