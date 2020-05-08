شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى وأحمد مجدى فى كواليس مشهد السيارة بمسلسل "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد مجدى، صورة من كواليس تصوير مشهد بمسلسل "فرصة تانية"، للفنانة ياسمين صبرى، والتى تجسد دور "ملك" فى أحداث المسلسل الدرامى الذى يشارك فى منافسات شهر رمضان الجارى، وتظهر ياسمين صبرى، وهى تجلس داخل السيارة، بينما يجلس أحمد مجدى، أعلى مقدمة السيارة، والتى يلتف حولها أسرة عمل المسلسل.

وفيما يتلعق بأحداث مسلسل "فرصة تانية"، فإن الحلقة الرابعة عشرة تبدأ فى منزل ملك (ياسمين صبرى) حيث يتواجد زياد (أحمد مجدى) لطلب يدها من والدها عبد الرحمن (محمد أبو داوود) ووالدتها نهال عنبر، ويعاتب عبد الرحمن، زياد على تسرعه فى اتخاذ خطوة الخطوبة من ملك ولكن زياد يؤكد له أن الفرصة الثانية طالما أتت لابد من استغلالها.





يحضر والد زياد سالم (محمود البزاوى) وشقيقه حسين ويتم قراءة الفاتحة بشكل رسمى، وتقرر العائلتان إقامة حفل للخطوبة بحضور الأقارب والأصدقاء، فى ظل الفرحة والسعادة الكبيرة على معازيم حفل الخطوبة الذى حضره كل الأصدقاء وأيضًا مريم (هبة مجدى) وزوجها (مدحت).

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تدخل ريهام (أيتن عامر) للحفل بشكل مفاجئ وتبارك لملك وزياد، تخبر ملك أنها زوجة زياد، لتعود إلى ملك ذكريات قديمة قبل وبعد الحادث، منها دخول ريهام عليها فى المستشفى ومشادتها معها، تعود لها الذاكرة كاملة حيث تتذكر مواقف عديدة بينها وبين زياد قبل الحادث الذى فقدت على اثره الذاكرة وتسقط ملك على الأرض فاقدة للوعى.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.