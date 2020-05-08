شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو من الجونة.. محمد رمضان عن مسلسل البرنس: الجمهور هو سبب كل نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان محمد رمضان، بنجاح مسلسل البرنس، الذى يحظى بإعجاب شديد من قبل الجمهور خلال منافسات الموسم الرمضانى، وذلك بعد عرض 14 حلقة من المسلسل حتى الآن، ونشر الأسطورة مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، أثناء توجهه لمدينة الجونة، مؤكدًا أن سبب نجاحه هو الجمهور.

وكتب محمد رمضان، فى تعليقه على مقطع الفيديو الذى التقطه على الطريق بمدينة الجونة من داخل سيارته: "ربنا مُسبب الأسباب والجمهور هو سبب كل نجاح.. ربنا يخليكم ليا ويقدرنا على كل ما يسعدكم.. البرنس.. ثقة فى الله نجاح".

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، مشهد جمع بين "علا" نور اللبنانية ووالدتها التى تجسدها الفنانة صفاء الطوخى، وروت لها "رضوان البرنس" أثبت لها موقفه الرجولى بسبب وقوفه بجانبها فى أوقات محنتها التى تعرضت لها فى حياتها.

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كما أوضحت "علا" لوالدتها، بأنها كانت تكمن مشاعر حب تجاه "رضوان" ولكنها لم تبوح بها واضطرت لكتمها بسبب زوجته "لبنى" نجلاء بدر التى توفيت، ورغم حزنها على وفاتها، إلا أنها وعدت نفسها بأن تقف بجانب "رضوان" كما وقف بجانبها وسترعى ابنته

فى جانب آخر، ذهبت "المعلمة فدوى" روجينا، و"فتحى" أحمد زاهر الى الطبيب للكشف عليهما ومعرفة من المتسبب فى عدم الإنجاب، واختتمت الحلقة بزيارة لـ "رضوان" أثناء محبسه فى القسم من أحد الأشخاص الذى لم يكشف عنه المخرج فى إطار تشويقى للحلقة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول رمضان الذى يعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.