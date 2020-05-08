شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش عارفنى.. مجدى كامل بيشبه على نفسه بسبب شعره الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مجدى كامل، جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر فيها بمظهر غريب بسبب شعره وذقنه الطويلة، ونشر مجدى كامل صورته متعجبًا من مظهره لعدم قدرته على حلاقة شعره وذقنه فى ظل العزل المنزلى الذى يعيشه عدد كبير من الناس للحد من نمو فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

نشر مجدى كامل، صورته التى ظهر فيها بشعر طويل غير متساوى وذقن طويلة أيضًا، وكتب فى تعليقه على الصورة، "الراجل ده في شبه من مين.. الحمد لله.. يارب توفيقك"، وفى تعليقها على الصورة قالت الفنانة روجينا، "من أبو أحمد"، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور معه، وقال طارق "عم بخ فى فيلم اللمبى".





وبينما لا يكثف الفنان مجدى كامل، مشاركاته على منصات السوشيال ميديا، فإن ابنه عادل مجدى كامل، يكثر من مشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وغالبًا ما تشاركه والدته الفنانة مها أحمد، بعض فيديوهات وصوره.

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وفى آخر مشاركاته عبر السوشيال ميديا، ظهر اللاعب عادل مجدى كامل، والنجم رمضان صبحى لاعبا النادى الأهلى فى فيديو جديد لهما، ونشر نجل الفنان مجدى كامل، مقطع الفيديو الجديد عبر حسابه بإنستجرام، والذى ظهر فيه المدفعجى وهم يجسدون مشهد من فيلم "الناظر" الشهير للفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث ظهر الأول بدور الفنان أحمد حلمي، ورمضان بدور الفنان محمد سعد.

ويشار إلى الفنان مجدى كامل، سبق ونفى وجود أى صفحات باسمه على موقع "فيس بوك"، مؤكدا وجود شخص ينتحل اسمه، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للحساب المزيف، مصحوبا بتعليق "أنا معنديش صفحة على "فيس بوك".. ليس لى علاقة بهذه الصفحة.. ولا أى صفحة باسمى على "فيس بوك" أنا معنديش "فيس بوك".