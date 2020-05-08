شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 14.. باسم مغنية يكشف ليوسف الشريف حقيقة الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "النهاية " ليوسف الشريف بلقاء جمع المهندس زين بصديقه القديم "أدهم" الذي كان سببًا في سفره للواحة وخلال اللقاء يصارح أدهم المهندس زين بأن الواحة ليست إلا ملاذًا لمن يقدر ويستطيع ويستاهل الوجود في الحياة لبناء عالم جديد يكون البقاء فيها للأقوى وهنا يوسف الشريف يؤكد له أنه بذلك الفكر تحول لمجرم ولكن أدهم يطلب من زين إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن يفكر في نفسه وعائلته وأنه بقدراته مرشح للعيش بالواحة ويعده باستدعاء زوجته وابنه ليعيشوا معه .



يوسف الشريف وباسم مغنية

أحمد وفيق يستدعى السيد عزت وهو مهندس روبوتات ليشرح له ما حدث للروبوتات وملفات الوعى وتاريخ اختراع الروبوتات واخترع عالم ياباني مخ صناعي وادخل عليه مشاعر وأصبح هناك تطورًا للعقول وأصبح هناك تواصل بينهما ثم جاء عالم ألماني طور النظرية وأدخل عقلا طبيعيا مع عقل صناعي وهذا أحدث مشكلة وكارثة لأن الروبوت أصبح يخاف ويقرر الانتقام وتدمير العالم.

Advertisements



محمد علي رزق في شخصية السيد عزت

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.