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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم تكشف الخطوط الحمرا في حياتها وعلاقتها والدتها (فيديو) والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن حياتها الشخصية تعتبر من ضمن الخطوط الحمرا ولكن طبيعتنا كفنانين اصبحت حياتنا على الملأ، مشيرة إلى والدتها كانت تحب الفنانة صباح وكانت تفصل لها الفساتين على هيئة العرائس.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها كانت طفلة شقية وكانت تلعب رياضة الاسكواش والبالية وخريجة مدارس إيطالية، لافتة إلى أن طفولتها كانت سعيدة حتى وفاة والدها وكان عمرها وقتها ١٢ عام.
وتابعت: "ماما كانت صارمة جدا في تربيتها لينا".
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