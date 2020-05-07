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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم: أكتر اتنين بكرهم في حياتي اسمهم "إلهام" واحده فنانه والتانية مذيعة (فيديو) والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، "أكتر شخصيتين بكرهم في حياتي اسمهم إلهام واحدة عاملة نفسها مذيعة وإعلامية والتانية فنانة"، مضيفة أن الصحافة نشرت منذ عام ٢٠١٠ أن زوجي خاني مع فنانة من سن أمي من زمن اللحم الرخيص .
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم "كيد النسا خلاه إلهام تلفق ليا قضية شرف، بالرغم أني متكرمة من أكثر من مكان وجهة ومن الجمعيات الخيرية".
واستكملت: "ربنا مبيسبش حق حد وطول ما أنت واثق أنك صح وعلاقتك بربنا كويسة متقلقش ممكن ربنا يبتلي البني اَدم عشان يخفف من سيئاته في الاَخرة
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