- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم : شيخ الأزهر عقد قراني وبسبب تأخري نصف ساعة زعل ومكانش عايز يكتب الكتاب والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن شيخ الازهر الراحل الشيخ سيد طنطاوي هو من عقد قراني وكان أخي هو وكيلي، لافتة إلى أن كتب كتابها كان في ليلة النصف من شعبان أثناء الصيام وكانت ليلة جميلة جدا.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيخ طنطاوي لم يكن يوافق على عقد قران أي شخص بسهولة ، قائلة : تأخرت على عقد قراني نصف ساعة؛ بسبب الكوافير وكان الشيخ طنطاوي ماشي ولما عرف أن سكينة السادات موجودة قعد " .
وتابعت: "دكتور محمد كامل القليوبي هو اللي مضايق لانه ناصري والشيخ طنطاوي كان بيقول خطبة في السادات " .
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة المصرية غادة إبراهيم : شيخ الأزهر عقد قراني وبسبب تأخري نصف ساعة زعل ومكانش عايز يكتب الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.