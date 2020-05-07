- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم: الدراما فقدت بريقها بعد رحيل ممدوح الليثي والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن الدراما المصرية أصبحت بعافية وفقدت بريقها بعد رحيل المنتج ممدوح الليثي.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن المنتج ممدوح الليثي أفضل من أدار قطاع الإنتاج ومسلسل "ليالي الحلمية والمال والبنون ورأفت الهجان" خير دليل ولاتزال تعتبر هذه الأعمال أفضل الأعمال الدرامية المصرية على الإطلاق.
وتابعت: "في الاَونة الأخيرة بدأت الدراما المصرية تتعافى مؤخرًا بنسبة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة المصرية غادة إبراهيم: الدراما فقدت بريقها بعد رحيل ممدوح الليثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.