الفنانة المصرية غادة إبراهيم: الدراما فقدت بريقها بعد رحيل ممدوح الليثي 

الخميس 7 مايو 2020

قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن الدراما المصرية أصبحت بعافية وفقدت بريقها بعد رحيل المنتج ممدوح الليثي.



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وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن المنتج ممدوح الليثي أفضل من أدار قطاع الإنتاج ومسلسل "ليالي الحلمية والمال والبنون ورأفت الهجان" خير دليل ولاتزال تعتبر هذه الأعمال أفضل الأعمال الدرامية المصرية على الإطلاق.

وتابعت: "في الاَونة الأخيرة بدأت الدراما المصرية تتعافى مؤخرًا بنسبة كبيرة".