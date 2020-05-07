شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم: أمينة خليل وياسمين رئيس تركتا بصمة في التمثيل.. وصندوقي الأسود لن يظهر إلا عند وفاتي (فيديو) والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 قالت الفنانة غادة إبراهيم، "الفنانة أمينة خليل ممثلة هائلة وقوية جدا في التمثيل وبحبها أوي وياسمين رئيس وشها حلو في الكاميرا، وياسمين صبري إسكندرانية عسولة جدا، ومي عمر لم تترك بصمة في التمثيل".

Advertisements وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، "لا يمكن اكدب والشهرة ليست أهم شئ عندي، والتمثيل أهم عندي من الرقص والغنى، وحياتي الخاصة فيها صندوق أسود لم يعرفه الناس ولكن سيظهر عند وفاتي". وتابعت: "أنا من إسكندرية ومواليد برج العقرب، وممكن أحب تاني عادي وممكن ألبس الحجاب ومبقدمش تنازلات".

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