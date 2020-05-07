الفنانه المصرية غادة إبراهيم تكشف سرعلاقتها بالمخرج المصري خالد يوسف (فيديو)

الخميس 7 مايو 2020

كشفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، عن سر علاقتها بالمخرج المصري خالد يوسف، قائلة: "خالد يوسف نعرفه كويس على المستوى الشخصي وهو صديق زوجي السابق، وبالرغم من ذلك لم أعمل معه في أي فيلم أو عمل سينمائي على الإطلاق".



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أنها تقدمت ببلاغ لدي النائب العام ضد من اتهمامها بعد الأفلام الإباحية التي انتشرت على المخرج المصري خالد يوسف.

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وتابعت: "أمينة خليل ممثلة هائلة وقوية جدا في التمثيل وبحبها أوي، وياسمين رئيس وشها حلو في الكاميرا، وياسمين صبري عسولة جدا".