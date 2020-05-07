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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم: فنانة وإعلامية إسمهما إلهام لفقولي قضية آداب.. ومستأجر الشقة راح في الرجلين (فيديو) والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، أنه تم تلفيق قضية اَداب لها وقت سفرها بالخارج، متابعة: "كنت مأجرة الشقة وخارج البلاد ورجعت لقيتهم قابضين على المستأجر ومعمول ليا قضية اَداب".
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "المستأجر مأجر الشقة من ٢٠١٤ وقبضوا عليه ٢٠١٦ وكل الناس عارفة أن القضية ملفقة ليا من إلهام بنت عفاف كانت بتنتقم مني".
وأشارت إلى أنه منذ عام ٢٠١٠ أنا قلت وصرحت في الصحافة أن زوجي خاني مع سيدة أكبر من أمي وأكبر من أمه .
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