شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية غادة إبراهيم لـ "خط أحمر" : جوزي خاني مع واحدة سنها أكبر من أمي (فيديو) والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن خيانة زوجها مع فنانة كبيرة تُدعى "إلهام بنت عفاف" دون أن تفصح عن اسمها الحقيقي هو سبب طلاقها منه، مضيفة: "حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وانتهت بالطلاق بسبب الخيانة، وقعدت فترة مش عاوزة اتكلم في الموضوع ولكن اتكلمت بعد فترة طويلة من الانفصال بسبب الضغط".

Advertisements وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري كان كل تغير وزاري"، متابعة: "إلهام افتكرت انها هتبقي حرم الوزير القادم وأنا اللي طلبت الطلاق وهو مبقاش وزير". وتابعت: "جوزي خاني مع واحدة من سن أمي وأمه

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