تذكرتان لحفل أوسكار 2021 للبيع بالمزاد لإغاثة متضرري كورونا

متابعة بتجــــــــرد: من المقرر أن يتم عرض تذكرتين لحفل «فانيتي فير أوسكار 2021» في لوس أنجلوس، للبيع بالمزاد ضمن جهود الإغاثة من فيروس كورونا.

وتمنح هذه الدعوة الشخص الفائز ومرافقاً له فرصة الوقوف مع نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار وما بعد الحفل في هوليوود يوم 28 فبراير من العام المقبل.

ومنذ منتصف أبريل، شارك عشرات النجوم في حملة «أوول إن تشالينغ» التي تهدف لجمع أكثر من 100 مليون دولار لبرامج مساعدات متنوعة.

ويبدأ الحد الأدنى للمزاد بـ10 آلاف دولار.

وستذهب جميع عائدات التبرعات إلى المحتاجين من الذين يتضورون جوعاً حيث تهدد الأزمة الصحية والاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المجتمعات المنكوبة بالفقر في جميع أنحاء العالم.