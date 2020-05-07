نجل غادة عادل يثير بلبلة بصورة.. ويعلق: “والله صايم”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر بودي نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، عبر صفحته على “إنستغرام” صورة وهو يتناول وجبة طعام وكتب معلقًا: “مين جاع بعد الصورة دي؟”.‏

وكان نجل غادة عادل قد نشر الصورة قبل موعد أذان المغرب بحوالي ساعة، فتلقى بعض التعليقات المنتقدة اعتقادًا منهم بأنه مفطر ولا ‏يصوم شهر رمضان، ولكنه أوضح مؤكدًا أنها صورة قديمة التقطت قبل أشهر، وعلّق على الصورة بقوله: “الصورة قديمة بس أنا والله صايم”.

يشار إلى أن غادة عادل تخوض سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل “ليالينا 80”.‏ من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف ‏أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح‎.‎

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال أربعة أبطال يقدمون الأدوار الرئيسة، وتدور الأحداث ‏حولهم‎.‎