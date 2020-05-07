حسن شاكوش يعتذر لهاني شاكر في "رامز مجنون رسمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذر مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوس لنقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، خلال وجوده ضيفا ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

رامز جلال قال لـ"شاكوش" في الحلقة 14 من البرنامج الذي يذاع على فضائية (MBC مصر): "أنت بتغني للحشيش"، ليرد بأنه اعتذر عن هذه الكلمات، ويعتذر مرة أخرى للفنان هاني شاكر.

وأجبر الفنان رامز جلال ضيفه حسن شاكوش، الذي استقبل غالبية المقالب بثبات وشجاعة كبيرة، على تقديم أغنية له على وزن أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".

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"شاكوش" بدا عليه الخوف فقط عندما اقترب الثعبان من وجهه، وكذلك عندما شاهد الكابوريا، وصرخ مغنياً "عليكوا مقلب يخلي العاقل مجنون".

وتعرض حسن شاكوش وعمر كمال لهجوم شديد بسبب أغنية "بنت الجيران" التي تتضمن جملة " أشرب حشيش وخمور".



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارًا رسميًا بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء نهائيًا اعتبارًا من 17 فبراير، بسبب المخالفات التي ارتكبها وتتعارض مع شروط العضوية.