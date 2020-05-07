وائل جسار يسحق أحمد السقا بفوز مبكر.. ويهدي والدته هذه الأغنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "إغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، النجم اللبناني وائل جسار، على فضائية "إم بي سي مصر"، في الحلقة الرابعة عشرة.

وأقسم السقا في بداية الحلقة على عدم خوض أي تحد إلا بعدما يحقق أمنية لوالدته، والتي تمثلت في غناء جسار لـ"قلبك حنين يا نبي"، والذي لبى طلبه وغناها، مهديها لوالدة السقا.

وبدا جسار متحمسا للفوز على السقا، لكنه خسر في التحدي الأول الذي تمثل في "كرة القدم باليد"، ثم خسر التحدي الثاني وهو "السير على الحبل"، ورغم خسارته تحديين إلا أنه تعادل مع السقا بفوزه في التحدي الثالث وهو "وجه مشوش".

وعقب فوز وائل جسار في التحدي الرابع، طلبت منه رزان مغربي إهداءها أغنية، فأهداها منشدا: "بحبك يا مصر وخيرك عليا.. وبعشق ترابك يا أم الدنيا ديا"؛ ما أشعل حماسة جمهور التواصل الاجتماعي بالحلقة، مشيدين به ومنهم من عدّ حلقته أفضل الحلقات.

ونجح وائل جسار في حسم الفوز لنفسه من الجولة الخامسة، دون الوصول للتحدي السادس؛ ما زاد من سعادة الجمهور ورواد منصات السوشيال ميديا، ثم قرر توجيه التبرع لمؤسسة "بهية" لسرطان الثدي.

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ويشهد برنامج "أغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميًا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لإحدى الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.