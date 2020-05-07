هازال كايا تتوج بلقب أجمل ممثلة تركية شابة وتكتسح نسليهان أتاغول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجت الفنانة التركية هازال كايا بلقب أجمل ممثلة شابة في بلدها متفوقة على زميلتها الفنانة نسليهان أتاغول بطلة مسلسل "ابنة السفير" بفارق كبير، في استفتاء أجرته صحف تركية عديدة، وصوت فيه الآلاف من الجمهور خلال ٥ أيام.

وحصدت هازال كايا المركز الأول بنسبة ٤٤ بالمئة، وجاءت بعدها في المركز الثاني الفنانة نسليهان بنسبة لم تتجاوز الـ ٢٦ بالمئة، وهو ما تسبب باستغراب العديد من محبي الأخيرة.

وذكرت صحف تركية محلية أن كايا نجمة "العشق الممنوع" تمكنت من خطف قلوب الشباب تحديدًا في تركيا، بعدما اختارها أكثر من ٥٠ بالمئة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩ و٣٥ عامًا.

وتعد النجمتان هازال ونسليهان من أنجح الممثلات في تركيا وأكثرهنّ جماهيريةً ومتابعةً في الوقت الحالي، وكلتاهما تقدمان أعمالا ناجحة يشاهدها كثيرون في بلادهما وفي الوطن العربي.

عن حياة هازال كايا

ولدت في مدينة إسطنبول عام 1990 وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا، تخرجت في عام 2010. انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محام) عندما كانت في السابعة من عمرها.

تعرفت كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدا، أخذت وهي طفلة دروسا في الباليه والكمان لمدة 7 سنوات، فهي تحب أيضا التانغو، وتطوير مهاراتها، وفريقها المفضل في كرة القدم هو بشيكتاش.

تتحدث الفنانة التركية (اللغة الأم)، الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابعة؛ الألمانية.

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كان أول دور لها 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، في عام 2008، واصلت باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.

كما مثلت دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان "اسميتها فريحة"، حقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما نالت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع.

وفي عام 2017-2019 كان لها البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز. واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة.

نسليهان أتاغول

مواليد 20 أغسطس 1992 إسطنبول، ممثلة من أب شركسي وأم بيلاروسية، اشتهرت في العالم الغربي والعربي بفضل أدوارها الدرامية في عدد من المسلسلات بما في ذلك دورها في مسلسل حب أعمى.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها، ابنة السفير 2019، القاع 2018، حب أعمى 2015 - 2017، حيث تمّ ترجمة العمل الدرامي إلى عدة لهجات عربية كما عُرض مدبلجا على عدد من القنوات، ما تبقى منك لي 2015، فاتح حربية 2013، تستمر الحياة2011 - 2012، عالم النسيان 2012، اخترت قلبي 2011، عزيزي الأب 2011، الحب الأول 2006، الأوراق المُتساقطة 2006 - 2010.