مقتل هشام في "خيانة عهد".. والجمهور حزين ويشن هجوما واسعا! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل "خيانة عهد"، بطولة النجمة "يسرا"، وفاة خالد أنور "هشام"، على يد خالته "حلا شيحة"؛ ما جعل رواد منصات التواصل الاجتماعي، يدشنون على موقع تويتر هاشتاغ بعنوان "هشام"، وصعد إلى قائمة "الترند".

وقامت فرح والتي تقوم بدورها الفنانة المصرية حلا شيحة بقتل نجل شقيقتها "هشام"، وذلك بعد اكتشافه أنها من سلطت عليه شيرين "جومانا مراد" لتجعل منه مدمنًا؛ ما جعله يواجه خالته وشيرين في منزلها بما علمه.

وأنكرت خالته كل ذلك، ولكن شيرين اعترفت له بكل شيء، وأصر هشام على أن يُعلم والدته عهد "يسرا" بما عرفه، فحاولت فرح منعه من الخروج، وقامت بدفعه بعيدًا عن الباب لتصطدم رأسه بحافة الزجاج صدمة يموت على إثرها.

وتصدر هاشتاغ "هشام" قائمة "الترند"، حيث عبّر المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لوفاة "هشام"، وشنوا هجومًا لاذعًا على مخرج العمل ومؤلفه، وحلا شيحة أيضًا، وعلق أحدهم: "شابووه يسرا ع التمثيل العظيم ده، ومنك لله يا حلا يا شيحة".

وعلّق آخرون: "كنت بعد مشهد قتل هشام تأملت ولو للحظة تطلع الجثة مو جثته لكن حسبي الله ليه ! قتلتوا زوجها والحين ولدها وربي تعبت من هالمسلسل"، و"أنا هكمل المسلسل ازاي دلوقتي بعد ما مموتولي هشام"، و"‏هشام مات؟ قنواتي الدمعية انفجرت.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا فرح"، و"بقالي ربع ساعة بعيط علي موت هشام".

Advertisements

وقال آخرون: "‏مسلسل خيانة عهد دا فيه كمية كره وحقد إيه الناس دى هاتوا حق هشام بقي عشان مولعش في حلا شيحة والمخرج والمسلسل كله عشان دمي محروق"، و"مشهد يوجع القلب الله يكون في عونك يا عهد ويصبرنا على باقي المسلسل من غير هشام"، و"قتلوا هشام ليه يا مؤلف نيلى ومخرج أنيل يعني إيه هشام يموت مش موافقة"، و"‏قوم يا هشام بالله عليك مش هنعرف نكمل المسلسل من غيرك".

وكانت النجمة جومانا مراد قد صرحت لـ"فوشيا"، بأن تصوير مشاهد مسلسل "خيانة عهد" في زمن كورونا، تم تحت ضغط نفسي كبير وضمن تدابير مشددة جدًا، والشركة المنتجة اتخذت كل احتياطاتها من تقليل عدد الناس المتواجدين في مكان التصوير، وتعقيم المكان بشكل دائم، وارتداء الكمامات والقفازات بشكل مستمر والأهم من كل هذا الاتكال على الله.

وكان مسلسل "خيانة عهد" يحمل اسم "دهب عيرة"، ولكن قرر صناعه تغيير اسمه ليتم الاستقرار على "خيانة عهد"، وتردد أن يسرا لم تكن تريد تغيير الاسم خاصة أنه مناسب تمامًا من وجهة نظرها، ولكن تم إقناعها من جانب الشركة المنتجة بتغييره بعد التعاقد مع قناة فضائية خليجية لعرضه على شاشتها، ولذلك سيوجه للجمهور الخليجي.

ورأت الشركة المنتجة أن جمهور الخليج رأى أن كلمة "عيرة" غير مناسبة، فجاء القرار بتغيير اسم المسلسل، الذي قام بتأليفه أحمد عادل، ويخرجه سامح عبد العزيز، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في البطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وغيرهم.