بدور البراهيم تتراجع عن اعتزالها السوشيال ميديا.. وتوجه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم تراجعها عن اعتزالها للسوشيال ميديا، موضحة أنها ستعود مرة أخرى للظهور من جديد لمتابعيها فور انتهاء أزمة "كورونا".

وبهذا تكون بدور قد تراجعت عن اعتزالها؛ إذ سبق وأن نوهت بأنها لن تظهر بشكلها أو صوتها على السوشيال ميديا، مطالبة جميع الحسابات بمسح أي فيديوهات أو صور خاصة بها.

وقالت بدور عبر فيديو بثته على "سناب شات": "مساء الخير والسرور عليكم.. طبعا الكل مستغرب إني بطلع صوتي.. أنا قولتلكم إن شا الله بعد الكورونا راح أرجعلكم زي الأول وأحسن".

وأضافت: "إن شا الله بعد اسبوع هرجع للسعودية الدمام.. وأشكركم جميعا والله يديم علينا السعادة والأفراح.. وأنا مرة مبسوطة إني راجعة السعودية والمفروض كنت أرجع من زمان بس الحمد لله على كل حال.. نراكم قريبًا".

وكانت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، قد طالبت وسائل الإعلام والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر بها.

ووجهت بدور، نداء إلى وسائل الإعلام وحسابات المشاهير عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت: "الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق"، ثم علقت على هذا النداء بقولها: "وإن شاء الله بركز على براندي الميك آب وشغلي فقط".

Advertisements

ووقتها لم توضح البراهيم، السبب وراء اتخاذها قرار اعتزالها، ولكن فيما يبدو أن الأمر يتعلق بزواجها مؤخرًا، بحسب المتابعين الذين أطلقوا العديد من التعليقات لتخمين السبب الذي دفعها لتوجيه هذا النداء.

وبعدها صرح زوج خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، بالسبب الحقيقي لاختفائها من السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها لوسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، مشيرًا إلى أنها فعلت ذلك بناء على طلب منه؛ لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها.

وقال، خلال فقرة السؤال والجواب عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" الخاص ببدور، إنه لم يشترط عليها عدم الظهور في عقد القران كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ولكن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بينهما، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يقبل ظهورها بوجهها مرة أخرى وأن هذا الأمر محسوم بالنسبة له.