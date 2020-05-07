شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 14.. هبة مجدى تتلذذ فى إذلال دياب وترد حقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "فرصة تانية"، مواجهة مريم (هبة مجدى) لزوجها مدحت (دياب) بمعرفتها عن تجارته فى المخدرات وتخبره أنها هى التى أرسلت له صوره أثناء عملية استلام المخدرات، وتؤكد عليه أن مريم المنكسرة والمغلوبة على أمرها انتهت وأصبحت من الماضى.

تحاول مريم الانتقام من تصرفات مدحت معها وضربه لها وحبسها طوال الوقت، وترى مدحت ضعيف ومذلول أمامها وخائف من سجنها له، ويترجاها ألا تسجنه وأنه سيفعل كل ما تريده مقابل أن تعطيه صوره ملتبسًا فى عملية تسليم المخدرات، إلا أنها تتركه وتقول له أنها ستفكر فى الأمر وحسب مزاجها.

يمر أسبوع تركت فيه مريم زوجها مدحت يذوق المر والذل من الخوف الذى ينتابه، لتبدأ فى طلباتها وأولها ورقة طلاقه من فاتن (ليال عبد الخالق) وأيضًا وصلات الأمانة التى وقعت عليها، وأن مازال لديها طلبات كثيرة ولابد أن ينفذها بدون اعطائه أى ضمانات، وكان آخر طلب منها أن يذهب معها إلى خطوبة شقيقتها ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى).

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.