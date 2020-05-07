شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"عاكسنى حبيته".. كيف بدأت قصة حب عبير صبرى ‏وأيمن البياع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت عبير صبرى قائمة الأكثر تداولاً على مؤشر البحث ‏جوجل، وذلك بعد رسالتها إلى زوجها أيمن البياع الذى ‏احتفلت بعيد زواجهما، وقالت عبير له: "النهاردة عيد ‏جوازنا التانى.. والقدر إنك بعيد فى بلد تانى.. لكن أنا ‏بحبك كل يوم وبستناك كل يوم.. وبدعى ربنا كل يوم أنه ‏يرجعك بالسلامة.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبى.. بحبك‎"‎‏.‏

وفى أحد لقاءات عبير صبرى مع صحفي ”الخليج 365” ‏كشفت عبير كواليس قصة حبها مع أيمن البياع قبل ‏زواجهما وقالت: أيمن سفير نوايا حسنة، وله مبادرات ‏إنسانية، ودعيت لإحدى مبادراته فى بيروت لدعم اللاجئات ‏السوريات واتعرفنا على بعض هناك، هو عاكسنى فحبيته ‏واتجوزنا، ودايما يقول لى «أنا حبيتك من أول نظرة»، .‏

وأضافت عبير صبرى: "أنا أعجبت به لأنه شخص ‏عصامى بنى نفسه بنفسه، ومهتم بالعمل الإنسانى ولديه ‏أهداف دائما يخطط لها، كل هذه صفات جعلته كبيرًا فى ‏نظرى، بالإضافة إلى طبعه النادر فى الزمن الحالى فهو ‏‏«سى السيد» فى البيت، عصبى جدًا وأنا أتحاشى ‏عصبيته".‏

وأكدت عبير صبرى أن زواجها من أيمن البياع أضاف لها ‏إنسانيًا واجتماعيًا، قائلة: "أحب أن أشعر بأننى فى حماية ‏رجل، وأشعر بالضعف أمامه، حد يرعانى ويهتم بيا وأكبر ‏معاه".‏

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وأشارت إلى أن زوجها أيمن البياع رجل غيور "وأكيد بعمل ‏حساب غيرته فى شغلى وتعاملاتى"، مؤكدة أنها لم تندم ‏على أى عمل وتندهش ممن يتحدثون عن مشاهد ساخنة ‏لى «هى قبلة واحدة بس».‏

وعن قبلتهما على السجادة الحمراء فى إحدى المهرجانات، ‏قالت: كان أول حدث فنى نحضره سويا بعد زواجنا، وكنت ‏فرحانة إنه معايا، ببوس جوزى إيه المشكلة؟ لكن السوشيال ‏ميديا بتحب تنتقد وبس، أنا أنتقد، إذن أنا موجود.‏