شكرا لقرائتكم خبر عن "عاكسنى حبيته".. كيف بدأت قصة حب عبير صبرى وأيمن البياع؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت عبير صبرى قائمة الأكثر تداولاً على مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد رسالتها إلى زوجها أيمن البياع الذى احتفلت بعيد زواجهما، وقالت عبير له: "النهاردة عيد جوازنا التانى.. والقدر إنك بعيد فى بلد تانى.. لكن أنا بحبك كل يوم وبستناك كل يوم.. وبدعى ربنا كل يوم أنه يرجعك بالسلامة.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبى.. بحبك".
وفى أحد لقاءات عبير صبرى مع صحفي ”الخليج 365” كشفت عبير كواليس قصة حبها مع أيمن البياع قبل زواجهما وقالت: أيمن سفير نوايا حسنة، وله مبادرات إنسانية، ودعيت لإحدى مبادراته فى بيروت لدعم اللاجئات السوريات واتعرفنا على بعض هناك، هو عاكسنى فحبيته واتجوزنا، ودايما يقول لى «أنا حبيتك من أول نظرة»، .
وأضافت عبير صبرى: "أنا أعجبت به لأنه شخص عصامى بنى نفسه بنفسه، ومهتم بالعمل الإنسانى ولديه أهداف دائما يخطط لها، كل هذه صفات جعلته كبيرًا فى نظرى، بالإضافة إلى طبعه النادر فى الزمن الحالى فهو «سى السيد» فى البيت، عصبى جدًا وأنا أتحاشى عصبيته".
وأكدت عبير صبرى أن زواجها من أيمن البياع أضاف لها إنسانيًا واجتماعيًا، قائلة: "أحب أن أشعر بأننى فى حماية رجل، وأشعر بالضعف أمامه، حد يرعانى ويهتم بيا وأكبر معاه".
وأشارت إلى أن زوجها أيمن البياع رجل غيور "وأكيد بعمل حساب غيرته فى شغلى وتعاملاتى"، مؤكدة أنها لم تندم على أى عمل وتندهش ممن يتحدثون عن مشاهد ساخنة لى «هى قبلة واحدة بس».
وعن قبلتهما على السجادة الحمراء فى إحدى المهرجانات، قالت: كان أول حدث فنى نحضره سويا بعد زواجنا، وكنت فرحانة إنه معايا، ببوس جوزى إيه المشكلة؟ لكن السوشيال ميديا بتحب تنتقد وبس، أنا أنتقد، إذن أنا موجود.
كانت هذه تفاصيل خبر "عاكسنى حبيته".. كيف بدأت قصة حب عبير صبرى وأيمن البياع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.