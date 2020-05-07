شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 14.. نور اللبنانية تعترف لوالدتها بحبها لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، مشهد جمع بين "علا" نور اللبنانية ووالدتها التي تجسدها الفنانة صفاء الطوخى، وروت لها "رضوان البرنس" أثبت لها موقفه الرجولى بسبب وقوفه بجانبها في أوقات محنتها التي تعرضت لها في حياتها.



بكاء محمد رمضان

كما أوضحت "علا" لوالدتها، بأنها كانت تكمن مشاعر حب تجاه "رضوان" ولكنها لم تبوح بها واضطرت لكتمها بسبب زوجته "لبنى" نجلاء بدر التي توفيت، ورغم حزنها على وفاتها، إلا أنها وعدت نفسها بأن تقف بجانب "رضوان" كما وقف بجانبها وسترعى ابنته



بكاء نور اللبنانية

في جانب أخر، ذهبت "المعلمة فدوى" روجينا، و"فتحى" أحمد زاهر الى الطبيب للكشف عليهما ومعرفة من المتسبب في عدم الإنجاب، واختتمت الحلقة بزيارة لـ "رضوان" أثناء محبسه في القسم من أحد الأشخاص الذى لم يكشف عنه المخرج في إطار تشويقى للحلقة المقبلة

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محمد رمضان ونور اللبنانية

تدور أحداث المسلسل حول رمضان الذى يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



نور وصفاء الطوخى

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.