شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 14.. قائد بيت المقدس يوبخ عشماوى بسبب المعاملة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث أمر أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق بنقل الإرهابيين هشام عشماوى – أحمد العوضى وعماد عبد الحميد – عابد عنانى، إلى مكان، معصبين العينين، وذلك لعدم معرفة أى مكان يختبئون فيه بعيدًا عن أعين الأمن والجيش، وفى نفس الوقت، حاول عشماوى وعماد عبد الحميد أن يتناقشا مع قائد أنصار بيت المقدس، وأن لهما وضع خاص في المعاملة، لينهرهما أبو عبد الله ويؤكد لهما "متفتكروش نفسكم لسه ظباط في الجيش" وهنا "لا فرق بين عربى ولا إعجمى إلا بالتقوى، ولذلك عيننى الله أولى الأمر عليكم .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.