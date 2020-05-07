شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يطرح أغنية "أبويا وصانى" تقديرًا لجهود جنود مصر وشهدائها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مصطفى شوقى، أغنية جديدة تقديرًا لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين وحماية مصر من الأعداء، جاءت الأغنية بعنوان "أبويا وصانى"، ونشر مصطفى شوقى، كليب الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه "تحية حب وتقدير لمصر وجنودها وشهدائها الأبرار".

أغنية "أبويا وصانى، كلمات وألحان: عبده العثمالى، وتوزيع موسيقى: محمد العشى، وميكس والماستر بـ أستوديو إم ساوند : أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية:

هوى هوى هوي

يا دنيا سامعانى .. أبويا وصاني

ما أخلى جنس دخيل يخش أوطاني

الأرض دى أرضى أحميها أنا وولدي

أفديها بالأرواح وتعيشى يا بلدي

أيوة الله

..

أحلف يمين بالله .. الذل ما نرضاه

أحلف يمين بالله والله .. الذل ما نرضاه

واللى يعادينا يكتب بإيده شقاه

أيوة الله

..

هوى هوى هوي

الشعب كله إتصف إتصف

وقال ما أخطى الخلف

واللى يقع فينا بداله فى 100 ألف

أيوة الله

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الحق ده حقي

ما يضيعش يوم والله

ويا طبول دقى

من نصرتى من الله

..

هوى هوى هوي

منصور أنا منصور

مالى طريقى نور

من دم شهدائنا

إحمى يا قلبى وثور

الله الله الله

وكان قد طرح المطرب مصطفى شوقى، كليب "دعاء اشفى المريض"، وهو من كلمات أحمد شوقى وألحان مصطفى شوقى، توزيع مايكل جمال، وذلك قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وتقول كلمات الدعاء: "يارب اشفى المريض .. وفى شدته عينه، احتار الأطباء فى عياه.. ولا هما فاهمينه، قاسى الليالى الطوال.. فى الشدة واتألم ، وبدل كتير الدوا.. لحد ما اتعلم، إن الشفاء منك.. وأنت اللى تأمر بيه، فاقبل دعاء أهله.. واللى بيشفع ليه، واقبل دعاء.. كل اللى حابينه".

من ناحية أخرى، انتهى المطرب مصطفى شوقى، من تسجيل تتر مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وهى الأغنية التى تحمل اسم"كوم قش"، من كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان شاشو، هندسة صوت محمد صقر.





وحقق المطرب الشاب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" التى طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، كما طرح بعدها أغنية "وحشتونى"، وهى من ألحانه وكلمات نصر محروس.

يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من 21 مليون مشاهدة حتى الآن، وهى من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5″، التى يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، التى شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسنى، شيرين، خالد عجاج، بهاء سلطان وغيرهم.