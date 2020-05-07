شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 14.. مواجهة بين روجينا ودنيا عبد العزيز تضع أحمد زاهر في ورطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، و dmcدراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بشهد زيارة "المعلمة فدوى" روجينا لمنزل "شيماء" دنيا عبد العزيز، وأخبرتها بأنها "درتها" وانها متزوجة من زوجها "فتحى" أحمد زاهر، ولم تصدقها، ولكن "فتحى" كان متواجدًا داخل المنزل أيضًا فأضطر بعد ضغوط من "فدوى" أن يعترف لـ "شيماء" بأنها زوجته منذ فترة.



دنيا عبد العزيز

وطلبت "المعلمة فدوى" من "فتحى" أن ترى أولاده حتى تسلم عليهم، ولكن "شيماء" تعجبت من كلامها لتسأل "فتحى"، هو أنت مفهمها إن عندنا كمان أطفال، وحاول "فتحى" أن يحاور الحديث حتى لا تفهم بأن لديه عقم ولا يستطيع الإنجاب، ولكنها غادرت وتركته.

Advertisements



روجينا

وذهب "فتحى" الى منزل "فدوى" فى محاولة أن يشرح لها بأنه أخفى عنها أن ليس لديه أبناء حتى لا يجرح مشاعرها بأنها السبب في عدم الانجاب، ولكنها لم تصدقه، وأوضحت له بأنهما سيذهبان لطبيب بمعرفتها، حتى تتأكد اذا كانت هي السبب في عدما لانجاب أم زوجها "فتحى"، واستحلفته بأن الحساب سيكون كبيرا إذا كان المشكلة لديه.



روجينا ودنيا عبد العزيز واحمد زاهر

في الجانب الآخر، زارت "علا" نور اللبنانية "رضوان البرنس" محمد رمضان، أثناء حبسه داخل القسم 4 أيام على ذمة التحقيق في التهمة الموجهة له بالسرقة مع الاكراه والتي لفقها له أشقاؤه، وحاولت أن تواسيه في محنته التي يمر بها منذ وفاة زوجته وابنه لحبسه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.