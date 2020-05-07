فيديو.. لأول مرة محمد جمعة فى ديو مع مى كساب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كتب شهادة ميلاده الفنية فى عالم التمثيل وقدم أوراق اعتماده فى العديد من الأدوار المهمة، التى تركت بصمة مع الجمهور فى كل مكان وآخرها دوره فى فيلم الممر، قرر الفنان محمد جمعة خوض تجربة الغناء تلك الهواية التى يعشقها منذ سنوات طوال وظلت حبيسة بداخله لاحترافة التمثيل وانشغاله به إلى أن جاءت فرصة ذهبية قدمها له الملحن عزيز شافعي الذى قام بتلحين وتأليف الأغنية التى شارك فيها بالغناء في ديو مع الفنانة مى كساب. Advertisements الأغنية ديو خاص لشهر رمضان وتمس الأحداث التى نعيشها حاليا وحمل اسم "رمضان كريم"، وهى من توزيع وسام عبد المنعم وتم تصويرها وسوف يتم عرضها اليوم على جميع المحطات الفضائية. من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد جمعة في ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام فى أربع مسلسلات هم "النهاية وفرصة تانية والبرنس وضيف شرف في رجالة البيت". ويجسد جمعة شخصية مدير شركة إعلانات خلال أحداث مسلسل فرصة تانية مع الفنانة ياسمين صبرى الذى يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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