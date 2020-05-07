شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 14.. حلا شيحة تقتل القتيل وتمشى فى جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول المثل الشعبي "يقتل القتيل ويمشي في جنازته" وهذا ما حدث فى الحلقة الـ14 من مسلسل "خيانة عهد"، حيث قامت حلا شيحة بحضور جنازة "هشام" خالد أنور ابن شقيقتها يسرا في المسلسل، وكأن ليس لها يد في الأمر، رغم أنها من قامت بقتله.

وجاء ذلك بعدما اكتشف خالد أنور "هشام" نجل يسرا أن خالته حلا شيحة "فرح" وجومانة مراد "شيرين" وراء إدمانه وأنهما اتفقا سويا على إيقاعه في الإدمان انتقاما من والدته يسرا شقيقة حلا شيحة "فرح" وعندما واجه خالد أنور خالته حلا شيحة وصديقته جومانة مراد بالحقيقة وأثناء معاتبته لهما حدثت مشادة حيث رفضت حلا شيحة ترك خالد أنور يخرج من فيلا جومانة مراد لأنه سيقوم بفضحها لدى شقيقتها يسرا وستعرف حقيقتها وأنها وراء ادمان ابنها الوحيد وأثناء محاولة حلا منعه تسببت في سقوطه على رأسه ليدخل في حالة نزيف شديد، لتستغل الموقف وتقوم بحقنه بجرعة زائدة من المخدرات ليظهر الأمر وكأنه تعاطي جرعة زائدة وعلى إثرها سقط ومات.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.