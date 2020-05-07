شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش" الحلقة 14.. نيللى كريم وآسر ياسين يخططان لعملية نصب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقالفندق ة الرابعة عشر من مسلسل "بـ 100 وش"، بخروج نيللى كريم "سكر" وشقيقتها نادية ووالدتهما من بعد قضاء أكثر من ليلة ودفع سكر 77 ألف جنيه، ثم تذهب سكر لحمادة "إسلام إبراهيم" لتبارك له على الشقة الجديدة و تجده يعيش حالة من الحزن والاكتئاب بسبب شقيقته نادية.

وفى المشهد الثانى يتصل عمر " آسر ياسين"، بسكر " نيللى كريم " ويتفق على مقابلتها والفطار سويًا، ويبلغ عمر أن أموال عملية النصب انتهت و يريد استلاف منها بعض الأموال لتبلغه هي الأخرى بانها قد اشتريت محل كوافير خاص بها ولا تملك أموالا أخرى، ليتفقا سويا على التخطيط لعملية نصب جديدة.

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.