شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 14.. انهيار يسرا فى المشرحة بعد مقتل ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل "خيانة عهد" ، أحداثًا مؤثرة، حيث أخبرت الشرطة بيومي فؤاد جار يسرا بمقتل "هشام"، خالد أنور نجل يسرا، وبدوره أخبر يسرا بما حدث وأن الشرطة تطلبها للتعرف على الجثة في المشرحة.

ذهبت يسرا إلى المشرحة للتعرف علي جثة نجلها إلا أنها رفضت الاعتراف بأنه نجلها بسبب هول الموقف، حيث قالت "مش هو" رفضا للواقع المر الذى تمر به إلا أنها فى النهاية تقبلت الأمر الواقع.

وشهد الجزء الأخير من الحلقة انهيار يسرا للمرة الثانية أثناء تشييع جثمان نجلها لمثواه الأخير، حيث ارتدت الأبيض فيما حضر الجنازة أقاربها وأصدقاؤه ممن انهاروا أيضا بسبب وفاته.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.