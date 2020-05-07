شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تتحدى كورونا بإعلان موعد طرح ألبومها الجديد "Chromatica" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يبدو أنه تحدٍ من نجمة البوب العالمية ليدى جاجا، لقيود جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كشفت النجمة العالمية عن موعد إصدار ألبومها الجديد "Chromatica" المقرر طرحه هذا الشهر، حيث نشرت ليدى جاجا صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها "وتستمر الرحلة.. يمكنك الانضمام إلي رسميًا على Chromatica في 29 مايو".

وينتظر جمهور ليدى جاجا، طرح الألبوم الجديد، بفارغ الصبر بعدما أصدرت منه أغنية واحدة رسميًا هى أغنية "Stupid Love"، ويعد Chromatica الألبوم السادس لليدى جاجا، والذى سيخدم عودتها إلى أغانى البوب، وذلك وفقًا لما نقله موقع billboard.

ويقول تقرير "billboard": "فيما يقرب من 7 سنوات منذ إصدار جاجا لألبومها الثالث Artpop ، اتخذت عمدا بعض المنعطفات البعيدة عن أغانى البوب، بين ألبومها لمعايير الجاز مع تونى بينيت، وتحولت للموسيقى الروك الشعبية الخاصة بها إلى جوان، إضافة إلى التمثيل الذى رشحها لجائزة الأوسكار بفيلم A Star Is Born ، وبهذا تكون قد ضلت النجمة عن موسيقى البوب ​​السائدة فى جزء كبير من حياتها المهنية".

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وأضاف "لكن مع إطلاق أغنية "Stupid Love" من ألبوم Chromatica ، أوضحت جاجا، شيئًا واحدًا، هو أنها تعود إلى موسيقى البوب"، وكما هو الحال مع العديد من الأشياء الأخرى فى عصر COVID-19، كان قد تم تأجيل إطلاق Chromatica رسميًا بواسطة جاجا، فى أعقاب الوباء المستمر.

وفى تعليقها السابق على إعلان تأجيل إصدار الألبوم، كانت قد قالت ليدى جاجا: "على الرغم من أننى أعتقد أن الفن هو أحد أقوى الأشياء التى يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض خلال أوقات كهذه، إلا أنه لا يبدو لى حقًا أن أصدر هذا الألبوم مع كل ما يحدث مع هذا الوباء العالمى".